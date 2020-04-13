Шнуров раскритиковал запрет Минэнерго на ввоз дешёвого бензина

Сергей Шнуров раскритиковал предложение Минэнерго запретить ввозить в Россию дешёвый импортный бензин. Певец написал стихи, в которых вспомнил и печенегов с половцами, о которых упомянул в обращении к гражданам президент Владимир Путин.
Стихи лидер группы «Ленинград»
Зачем тебе вообще бензин? Можно в долги залезть. ***** (Иди) в ближайший магазин, пока бабосы есть, — написал музыкант.
Шнур даже сравнил иностранных производителей бензина с захватчиками, приходившими в Россию «с мечами». Музыкант развил тему с запретом, предложив выдавать талоны на отечественный бензин. И уж тогда топлива точно хватит всем, иронизирует исполнитель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мораторий на импорт дешёвого бензина необходим, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы в условиях кризиса. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.
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