Шнуров раскритиковал запрет Минэнерго на ввоз дешёвого бензина

https://static.news.ru/photo/57672262-7d3a-11ea-a1d4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров раскритиковал предложение Минэнерго запретить ввозить в Россию дешёвый импортный бензин. Певец написал стихи, в которых вспомнил и печенегов с половцами, о которых упомянул в обращении к гражданам президент Владимир Путин.

Стихи лидер группы «Ленинград» опубликовал в своём профиле.

Зачем тебе вообще бензин? Можно в долги залезть. ***** (Иди) в ближайший магазин, пока бабосы есть, — написал музыкант.

Шнур даже сравнил иностранных производителей бензина с захватчиками, приходившими в Россию «с мечами». Музыкант развил тему с запретом, предложив выдавать талоны на отечественный бензин. И уж тогда топлива точно хватит всем, иронизирует исполнитель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мораторий на импорт дешёвого бензина необходим, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы в условиях кризиса. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.