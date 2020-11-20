Шнуров предложил превратить корпоративы в балы с масками и перчатками

https://static.news.ru/photo/005b0644-2b38-11eb-856a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант, а с недавнего времени ещё и политик Сергей Шнуров призвал обратить во благо ограничительные меры и вынужденную необходимость использовать средства индивидуальной защиты. По его словам, вместо новогодних корпоративов можно проводить балы-маскарады, где главными элементами костюмов могли бы стать красиво украшенные маски и бальные перчатки длиной до локтя.

Так лидер группы «Ленинград» прокомментировал введённое в Москве ограничение, согласно которому корпоративы можно проводить до 23:00 при единовременном участии не более 50 человек. При этом гости обязаны будут носить маски и перчатки, а снять их разрешено лишь находясь за столом.

Давайте официально переименуем все московские корпоративы в венские балы-маскарады. <...> Мне кажется, Москва никогда ещё не видела таких аристократичных корпоративов, как в этот Новый год, — цитирует Шнурова РИА Новости.

При этом, иронично отметил музыкант, гости корпоративов волей-неволей будут вынуждены вести себя как английские лорды, собираясь небольшими компаниями и соблюдая социальную дистанцию.

Таким образом, «любую самую паршивую ситуацию способна спасти доза здорового креатива», подчеркнул Шнуров.

Власти столицы с 10 ноября ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время будут закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничена работа заведений культурного досуга и ужесточены условия проведения спортивных мероприятий.

Как сообщал NEWS.ru, ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк подтвердил , что новогодние корпоративы можно будет проводить в ресторанах, однако перечислил ряд ограничений.