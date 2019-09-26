https://static.news.ru/photo/1828623a-e098-11e9-b98b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: instagram.com/shnurovs

Музыкант Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение, высмеивающее запрет на курение на балконах и лоджиях.

Лирический герой артиста обещает продолжить курить, несмотря на новые правила, так как у него дома нет ни электричества, ни газа. Вместо освещения он зажёг свечу.

В небольшом городе «жизнь течёт на лоджиях»: девушки общаются там с молодыми людьми и едят шашлыки.

Нет другой тут развлекухи! / Как провесть нам свой досуг? — написал Шнуров в своём Instagram.

Ранее News.ru писал, что кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить. Требования вступят в силу 1 октября текущего года. Редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв заявлял, что россияне смогут продолжать безнаказанно курить на балконах, так как в новых правилах нет прямого запрета на эти действия.