Музыкант Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение, высмеивающее запрет на курение на балконах и лоджиях.
Лирический герой артиста обещает продолжить курить, несмотря на новые правила, так как у него дома нет ни электричества, ни газа. Вместо освещения он зажёг свечу.
В небольшом городе «жизнь течёт на лоджиях»: девушки общаются там с молодыми людьми и едят шашлыки.
Нет другой тут развлекухи! / Как провесть нам свой досуг? — написал Шнуров в своём Instagram.
Ранее News.ru писал, что кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить. Требования вступят в силу 1 октября текущего года. Редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв заявлял, что россияне смогут продолжать безнаказанно курить на балконах, так как в новых правилах нет прямого запрета на эти действия.