Шнуров лишился статуса святого в церкви Летающего макаронного монстра

https://static.news.ru/photo/c124bcd0-490b-11eb-8649-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Церковь Летающего макаронного монстра (РПЦ МП) лишила музыканта и политика Сергея Шнурова статуса святого, сообщил глава пастафрианского храма Михаил Иосилевич.

По его словам, причиной такого решения стало вступление основателя группы «Ленинград» в политическую «Партию роста».

Наши верующие были недовольны его поведением и сказали, что такое несовместимо со статусом святого, провели церковный суд, голосование и приняли решение. Он не оправдал наше доверие и совершил порочащие его поступки, — отметил представитель РПЦ МП.

Пастве пародийной церкви рекомендовали отказаться от прослушивания и исполнения песен Шнурова.

Музыкант стал святым в Церкви Летающего макаронного монстра три года назад. Тогда причиной включения его в список стали служение абсурду и любовь к макаронам. В решении пастафрианского суда говорится, что теперь Шнуров «изменил макаронам, предпочтя им серьёзные щи и большую политику», передаёт «Подъём».

Ранее Шнуров заявил, что не планирует ставить политическую деятельность на первое место и не собирается участвовать в выборах в Госдуму. Он объяснил такое решение ленью. В сентябре музыкант также говорил о том, что не будет принимать участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Кроме того, он отказался выдвигаться на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, хотя такое предложение ему поступало, писал NEWS.ru.