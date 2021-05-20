Школы вернутся к обязательному ЕГЭ в 2022 году

https://static.news.ru/photo/7cedeb34-b95b-11eb-814a-96000091f725_660.jpg Фото: mos.ru

Все выпускники школ, скорее всего, будут обязаны сдавать ЕГЭ в 2022 году. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии по экзамену, передаёт ТАСС.

Он заявил , что «с наибольшей вероятностью» форма проведения экзамена, которая предполагает аттестацию только желающих поступить в вуз школьников, не будет продлена после 2021 года.

На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат, — подчеркнул он.

Накануне Музаев также заявил, что в течение девяти ближайших лет экзамен претерпит некоторые изменения из-за цифровизации, но отменять его пока не планируют.

ЕГЭ провели в России в первый раз в 2008 году, на следующий год он стал обязательным для всех выпускников школ. Сегодня экзамен является основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов. Каждый год его сдаёт более 700 тысяч учащихся.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса школьникам, которые не планируют получать высшее образование, разрешили не сдавать ЕГЭ. Вместо этого они напишут выпускной экзамен по русскому языку и математике. В связи с этим экзамен по математике базового уровня был временно отменён.