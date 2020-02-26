https://static.news.ru/photo/71fbf6a2-58b9-11ea-a833-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних Ульяновской области в ближайшее время соберётся на внеочередное заседание, чтобы обсудить инцидент в одной из школ областного центра, где подросток ранил ножом учительницу.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на зампреда областного правительства Екатерину Убу, во всех школах региона пройдёт проверка. Власти области также считают, что происшествие является основанием для оценки эффективности работы службы психологической помощи подросткам.

Утром 26 февраля, как передавал NEWS.ru, 15-летний подросток ранил ножом в живот учительницу во время урока в школе № 81 в Ульяновске. Полиция задержала нападавшего, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мотивы нападения в настоящий момент устанавливаются, ведётся работа со свидетелями.