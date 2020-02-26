Комиссия по делам несовершеннолетних Ульяновской области в ближайшее время соберётся на внеочередное заседание, чтобы обсудить инцидент в одной из школ областного центра, где подросток ранил ножом учительницу.
Как
Утром 26 февраля, как передавал NEWS.ru, 15-летний подросток ранил ножом в живот учительницу во время урока в школе № 81 в Ульяновске. Полиция задержала нападавшего, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мотивы нападения в настоящий момент устанавливаются, ведётся работа со свидетелями.
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