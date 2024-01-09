Школы переводят на «Сферум»: что за платформа, зачем это нужно, в чем смысл Школы России массово переводят на образовательную платформу «Сферум»

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Российские школы массово переводят на отечественную образовательную платформу «Сферум», функционал которой должен заменить западные соцсети. Что такое «Сферум», зачем в него переводить общение между учениками и педагогами, что он умеет, сколько россиян им уже пользуются и безопасен ли он?

Что такое «Сферум»

«Сферум» — это российская социальная сеть, созданная на базе «ВКонтакте» компанией VK при участии Минцифры. Платформа постепенно становится частью цифровой образовательной среды, которую Минпросвещения и Минцифры создают в соответствии с постановлением правительства России.

Разработка «Сферума» началась в 2021 году во время пандемии коронавируса, однако еще более актуальной платформа стала с началом СВО, после того как компания Zoom запретила пользоваться своим сервисом онлайн-видеоконференций российским госучреждениям, в том числе школам. «Сферум» призван полностью заменить Zoom и при этом расширить его функционал.

Почему учеников, учителей и родителей переводят на «Сферум»

В 2023 году платформу «Сферум» начали активнее внедрять в регионах России. По задумке Минпросвещения, через платформу должно идти дистанционное общение учителей с родителями и учениками по вопросам учебы. Учителям запретили общаться с родителями в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp уже в Екатеринбурге, Дагестане, и в Томской области, писали региональные СМИ.

В то же время чиновники настаивают, что переход на «Сферум» — дело добровольное. Как подчеркивает сайт ОУЗС (общественный уполномоченный по защите семьи), в случае, если учитель безальтернативно требует регистрироваться в «Сферуме», блокируя другие каналы общения, родители вправе написать заявление на имя директора школы. В этом случае образовательное учреждение обязано найти другие каналы для передачи всей необходимой информации.

Как заявила «Фонтанке» председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская, главная задача подобных платформ — уйти от технологической зависимости от Запада.

«В нашем государстве стоит задача замены западных технологий российскими во всех отраслях, включая интернет-ресурсы и сервисы. Из отечественных по рекомендации Минпросвещения и Минцифры выбрана платформа „Сферум“, так как она гарантирует безопасность, работоспособность и стабильность», — заявила она.

Что умеет «Сферум»

Как сообщает сайт платформы «Сферум», она обладает рядом важных особенностей, отличающих ее от других соцсетей. Прежде всего «Сферум» является закрытой системой — в учебные и родительские чаты можно попасть только по специальному приглашению и только с помощью авторизации через VK ID. У участников процесса есть назначенные роли — учитель, ученик, родитель или администратор.

Соответственно, в этом «закрытом пространстве» отсутствует спам, реклама и платные сервисы — таким образом, родители могут не беспокоиться, что ребенок столкнется с нежелательной информацией. Функционал «Сферума» включает создание чатов, запуск индивидуальных и групповых звонков, обмен файлами, создание опросов, переход в электронный журнал и дневник.

Создатели «Сферума» обещают, что система обеспечивает видеоуроки в высоком качестве, что является главной целью этой системы. Минпросвещения и VК подчеркивают, что «Сферум» не является заменой традиционной системе обучения — эта платформа призвана облегчить образовательный процесс.

Сколько россиян пользуется системой «Сферум»

По данным VK, с 1 сентября 2022-го по 31 мая 2023 года количество пользователей «Сферума» выросло в 2,7 раза и достигло 9,6 млн человек — из них около 8,2 млн учеников. Кроме того, в течение учебного года зафиксирован рост подключенных образовательных организаций — до 79,2 тыс.

«Сферум» работает над интеграцией с внедряемыми в России электронными журналами и дневниками (ЭЖД) — за прошлый учебный год 423 тыс. пользователей подключили свои дневники к платформе.

Безопасен ли «Сферум»

Создатели позиционируют «Сферум» как платформу, безопасную для учеников. Однако далеко не у всех пользователей сложилось позитивное мнение о платформе.

«Сферум не проверяет возраст и не контролирует распространение ссылок для регистрации, поэтому любой человек может стать участником любого сообщества (школы). Представители организации „Родительская палата“ проверили эксперимент и зарегистрировались в девяти различных школах. Более того, администраторы никак не отреагировали на это и в течение нескольких месяцев экспериментаторы могли написать любому ребенку, выйти с ним на видеосвязь. Но главное, школьник никак не может заблокировать собеседника», — рассказал автор канала «Сельский учитель» в «Дзене».

В комментариях родители делятся своим мнением о функционале «Сферума»:

«А мы с прошлого дистанта на „Сферуме“. Что тогда, что сейчас, — полный отстой. Платформа не тянет такое обучение. То ученики не могут подключиться, то учителя. В общем, WhatsApp нам в помощь», — написала Евгения.

С ней согласен пользователь «Счастье есть».

«В ноябре была неделя дистанта, просили регистрироваться в «Сферуме». Но дальше этого не пошло. И сейчас по старинке WhatsApp в помощь, уровень «на сайте школы посмотрели расписание и задания, сделали, послали в WhatsApp учителю».

Главный вопрос, который задают почти все родители и многие учителя: зачем все это?

«Был задан вопрос — что учителям делать со „Сферумом“. В ответ посоветовали общаться на этой платформе с учениками и коллегами. Я так и не поняла зачем. Есть WhatsApp, есть чат в электронном журнале. Тем более VK Group в плане кибербезопасности я доверяю даже меньше, чем Zoom», — констатировала Анна.

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