Школы отменят уроки в связи с выборами в Госдуму

Во время выборов в Госдуму школьникам изменят форму обучения: вместо уроков в школах проведут внеурочные мероприятия за пределами учебных заведений или онлайн-занятия. Об этом сообщил РБК.

Избиркомы 46 субъектов рекомендуют провести уроки в дни выборов вне школ. Например, устроить экскурсии, походы, спортивные сборы или воспользоваться дистанционным обучением.



Но, например, в Нижегородской области избирательная комиссия будет работать в отдельных помещениях, так что школа продолжит функционировать в обычном режиме. Выездные занятия проведут только для классов, которые занимаются в занятых комиссией кабинетах.



Очно будут работать и школы в Челябинской и Воронежской областях, в которых предусмотрен отдельный вход для голосующих.

В каждом конкретном случае администрации образовательных организаций самостоятельно определят форму обучения в зависимости от возможностей соблюсти все необходимые противоковидные меры: разведение потоков, вход через разные входы, непересечение обучающихся и голосующих, — сообщили в пресс-службе департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области.

Ранее стало известно, что из-за выборов в Госдуму отменят уроки школьникам Санкт-Петербурга.