Общество

Школы Нью-Йорка будут закрыты до конца учебного года

17:59, 11 апреля 2020
Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал о мерах против распространения коронавируса. По его словам, школы мегаполиса останутся закрытыми до конца учебного года.

Он отметил, что это решение было непростым для местных властей, передаёт РИА Новости.

Школы Нью-Йорка останутся закрытыми до конца учебного года. Это непростое решение, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в стране. По её словам, пик заболеваемости ещё не пройден.

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