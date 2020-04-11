Школы Нью-Йорка будут закрыты до конца учебного года

Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Подмосковье за сутки зафиксировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Из них: 54 человека — от 18 до 44 лет; 54 человека — от 45 до 64 лет; 34 человека — от 65 до 83 лет; 10 детей, — отметили...