Школы Нью-Йорка будут закрыты до конца учебного года

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал о мерах против распространения коронавируса. По его словам, школы мегаполиса останутся закрытыми до конца учебного года.
Он отметил, что это решение было непростым для местных властей,
Школы Нью-Йорка останутся закрытыми до конца учебного года. Это непростое решение, — сказал он.
Как писал NEWS.ru, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в стране. По её словам, пик заболеваемости ещё не пройден.
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