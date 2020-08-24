Школы Москвы получат уведомления в случае заболевания учеников COVID-19

https://static.news.ru/photo/a3316c78-e5fb-11ea-9ba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дети, заболевшие коронавирусом или контактировавшие с больными, к занятиям в школах с 1 сентября допускаться не будут, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник.

По её словам, в столице создан специальный информационный ресурс, который позволит в сжатые сроки информировать школу о заболевании ребёнка. Так, если у учащегося будет зафиксирован коронавирус, учебное заведение получит соответствующее сообщение в течение нескольких часов. Со следующего дня весь класс направят на двухнедельный домашний карантин, передаёт «Интерфакс».

Ракова также добавила, что в этом случае с родителями будут связываться поликлиники. Дополнительно предусмотрен вызов врача на дом. Если в школе введут карантин, учебное заведение обеспечит обучение в дистанционном формате.

Ранее NEWS.ru писал, что меры предосторожности при очном обучении в школах во время пандемии создадут ряд неудобств как для детей, так и для родителей, считают педагоги. Учительница рассказала, как будет строиться образовательный процесс в новом учебном году.

По словам педагогов, московские и петербургские школы планируют разводить школьные потоки без введения второй и третьей смен, но время начала и окончания занятий будет отличаться от привычного.