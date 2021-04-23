Школы изменят график обучения из-за майских выходных

https://static.news.ru/photo/f29bc7c8-a43b-11eb-b3a7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские школы скорректируют учебный график в связи с тем, что президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая, передаёт «Парламентская газета» со ссылкой на Минпросвещения.

Образовательные организации вносят изменения в годовой календарный учебный график на 2020–2021 учебный год в целях реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Сделать выходными первые 10 дней мая предложила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Свою инициативу она объяснила эпидемиологической ситуацией в стране. При этом в Кремле подчеркнули, что речи о новом локдауне не идёт.

Как ранее сообщалось, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за перенос части выходных дней января на май. Она пояснила, что многие граждане считают новогодние праздники слишком длинными, и предложила выяснить мнение россиян по поводу переноса с помощью социологического опроса.

Первый зампред думского комитета по образованию и науке академик РАН Геннадий Онищенко, в свою очередь, призвал отказаться от практики делать праздничные дни выходными. По его мнению, это необходимо, чтобы сделать Россию передовым государством.