Школьный учитель открыл стрельбу по директору из травматического пистолета

В мордовском селе Лямбирь школьный учитель расстрелял из травматического пистолета директора школы и её супруга, оба в возрасте 55 лет. Как сообщает региональный сайт МВД, инцидент произошёл в квартире пострадавших в результате конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений.

В ходе проводимых мероприятий установлено, что днём в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришёл один из педагогов образовательного учреждения. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета, зарегистрированного в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что находящийся в жилище cупруг потерпевшей попытался отнять оружие, после чего педагог выстрелил в его сторону и спешно покинул место происшествия. Пострадавшие были достaвлены в больницу. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой, в то время как супруг в наcтоящий момент продолжает проходить лечение.

Травматический пистолет изъят, полиция ведёт проверку обстоятельств инцидента. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решён исходя из степени тяжести вреда, причинённого стрелком.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил принять законы, ужесточающие правила использования травматического оружия. Инициатива была высказана после того, как отставной офицер убил из травматического пистолета, переделанного под боевые патроны, двух людей в МФЦ «Рязанский» в Москве.