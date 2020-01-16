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Учительница одной из школ Брянской области обратилась в полицию с заявлением на мать ученика, которая в соцсетях распространяет информацию о нетрадиционной сексуальной ориентации педагога. По словам преподавателя, таким образом было нарушено её право на неприкосновенность частной жизни.

За такие деяния 137 статьёй Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде крупного штрафа, принудительные работы или два года тюрьмы.

Меня очень просили не общаться с прессой, намекнув на негативный отзыв, так сказать. Поэтому я в полиции, а как всё там разрешится - может быть, дам какие-либо комментарии, – цитирует педагога Газета.ru.

Обратиться в правоохранительные органы женщина решила после того, как публикация о ней появилась в социальных сетях. В ней содержатся информация об ориентации педагога, а также обвинение в непрофессиональном поведении по отношению к ученикам.

Ранее родители учеников одной из школ Ульяновска потребовали уволить учительницу. Как писал NEWS.ru, она провинилась тем, что была замечена воспитанниками в момент покупки нижнего белья в магазине.