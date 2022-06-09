Школьные педагоги будут заполнять меньше отчетов и бумаг

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьный учитель

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который снимает бюрократическую нагрузку с преподавателей российских школ. Теперь, если документ примут окончательно, учителям нужно будет заполнять гораздо меньше бумаг. У них останется больше времени на работу с учениками и на подготовку непосредственно к урокам.

В документе, опубликованном на официальном сайте Госдумы, говорится, что министерство просвещения России собирается создать единый и не такой объемный перечень документов, которые должны предоставлять школьные педагоги. Обещают, что список будет небольшим и максимально понятным.

Ранее в министерстве просвещения России рассказали об изменениях, которые произойдут в школах со следующего учебного года. Ведомство утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна. С таким заявлением выступил глава ведомства Сергей Кравцов. В министерстве уже отмечали, что рассчитывают внедрить эту систему повсеместно с 1 сентября. Гимн будет исполняться в начале каждой учебной недели.