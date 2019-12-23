Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил изучать в школе фильм «Место встречи изменить нельзя» и писать по его мотивам сочинение или изложение. По словам народного избранника, дети, увидевшие на экране Жеглова и Шарапова, начинают мыслить по-другому.
Так депутат прокомментировал предложение о включении в школьную программу фильма о восстании декабристов «Союз спасения»,
Я считаю, что школьник, который не посмотрел «Место встречи изменить нельзя», не может считаться по праву культурным человеком, российским, — сказал Милонов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мавзолей Ленина «отвлекает нормальных людей» от катания на катке на Красной площади. Поэтому его оттуда нужно убрать, считает депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он также настаивает на том, что «давным-давно пора уже Красную площадь освободить от мавзолея», а самого Ленина — «закопать в землю по-человечески, а не как хотят сектанты из коммунистической партии — хранить его тело для всеобщего обозрения».
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