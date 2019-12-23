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Безалкогольные напитки, пиво и вода стали продуктами, которые россияне покупали в 2019 году чаще всего.

Об этом свидетельствуют данные исследования группы «Тинькофф» более чем по 10 миллионам электронных чеков клиентов банка, сообщает РИА Новости. Четвёртое место рейтинга занял хлеб, а пятое — сыр. Шестое место...