https://static.news.ru/photo/5316008a-57a5-11ea-87ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из школ Татарстана учитель технологии лишился работы после того, как появился на занятиях в нетрезвом виде. Об этом сообщили в управлении образования Азнакаевского района республики.

Ситуация получила огласку после появления в социальных сетях видеоролика, где был запечатлён преподаватель. Мужчина в присутствии учеников, качаясь, сидел на парте и пытался что-то говорить. Однако после этого он потерял равновесие и упал на пол. Дети с хохотом окружили его, кто-то из них со смехом сказал: «Умер».

Решение об увольнении педагога было принято по результатам служебного расследования, передаёт РИА Новости. Как заявили в местном управлении образования, с учениками, которые стали свидетелями инцидента, а также с их родителями проведена «этическая беседа».

Ранее в Сочи, как писал NEWS.ru, учительница заявила детям в классе, что те обязаны убираться в кабинете, так как в учреждении нет уборщицы, а родители не сдают на это деньги.