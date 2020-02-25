В одной из школ Татарстана учитель технологии лишился работы после того, как появился на занятиях в нетрезвом виде. Об этом сообщили в управлении образования Азнакаевского района республики.
Ситуация получила огласку после появления в социальных сетях видеоролика, где был запечатлён преподаватель. Мужчина в присутствии учеников, качаясь, сидел на парте и пытался что-то говорить. Однако после этого он потерял равновесие и упал на пол. Дети с хохотом окружили его, кто-то из них со смехом сказал: «Умер».
Решение об увольнении педагога было принято по результатам служебного расследования,
Ранее в Сочи, как писал NEWS.ru, учительница заявила детям в классе, что те обязаны убираться в кабинете, так как в учреждении нет уборщицы, а родители не сдают на это деньги.
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