Школьнику угрожали постановкой на учёт из-за поста о вбросах на выборах

11-классник из Санкт-Петербурга опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором спрашивал, сколько вбросов на выборах было сделано в его школе. После этого его с матерью вызвали в инспекцию по делам несовершеннолетних, где сотрудница полиции угрожала поставить ребёнка на учёт как склонного к антисоциальному поведению. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

В день, когда молодой человек опубликовал этот пост, его матери позвонила инспектор по делам несовершеннолетних и потребовала удалить его. Как рассказал школьник, женщина в ответ «спросила, поймала ли та всех преступников, и положила трубку».

После этого их вызвали в инспекцию, где сотрудница полиции угрожала поставить ребёнка на учёт.

Какое-то максимальное унижение испытал от невероятного диалога, — рассказал 11-классник.

Выборы в Петербурге отметились большим количеством скандалов. В результате в городе отменили итоги голосования на семи участках. Причиной для такого решения стали выявленные многочисленные нарушения в ходе волеизъявления избирателей.

Кроме того, в Сети публиковали видеозаписи, на которых молодой человек попытался вбросить лишние бюллетени в урну. Он на камеру признался в фальсификации и рассказал, что листки получил в метро.