Российских школьников предложили кормить национальными блюдами, сообщает «Парламентская газета». С такой инициативой сенаторы обратились к Роспотребнадзору, рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.

Мы уже обратились к руководству Роспотребнадзора, чтобы оно запросило у регионов информацию об организации питания школьников с учётом региональных и национальных особенностей. Уверена, что появление национального колорита в школьных меню будет интересно для детей. Не говоря уже о том, что национальные блюда — это очень вкусно! — сказала Зленко.

Также среди предложений Минфину и Минпросвещения есть ряд других нововведений. Например, возможность закупать продукты без аукциона и устанавливать начальную максимальную цену. Также Зленко предложила установить основания для расторжения госконтракта на закупку. Она отметила, что для этого достаточно одного нарушения по качеству продуктов и по несвоевременной их замене.

Ранее Общественная палата провела тематический мониторинг на тему школьного питания и выяснила, что 83% детей недовольны качеством еды в школьных столовых. Ещё 27% школьников считают питание невкусным, 56% учеников говорят, что им не нравятся некоторые блюда в школьном меню.