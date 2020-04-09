СК РФ сообщил о пострадавших при взрыве в московском бизнес-центре

https://static.news.ru/photo/c6895882-7a64-11ea-a2cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Два человека пострадали при взрыве в московском бизнес-центре. ЧП произошло 9 апреля 2020 года около посольства Словакии в РФ.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка, — говорится на официальном сайте ГУ СК РФ по Москве.

Хлопок в московском БЦ «Панорама» прогремел из-за разгерметизации кислородного баллона, считают в МЧС России.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека стали жертвами взрыва газа, произошедшего в жилом доме в селе Филинское Нижегородской области. В результате ЧП были разрушены перекрытия и несущие конструкции в стояке между подъездами.

Из-под завалов были спасены пять человек, в том числе один ребёнок. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.