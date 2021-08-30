Школьники в Москве не будут сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября

Московские школьники не будут проходить обязательное ПЦР-тестирование перед 1 сентября. Об отсутствии необходимости сдавать мазок на коронавирус сообщила журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Её слова приводит ТАСС.

ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в детские сады, ни школы, ни в техникумы не нужны. Ещё раз повторюсь: дети, которые имеют признаки ОРВИ, и с температурой допускаться в школы не будут, — сообщила Ракова.

Вице-мэр также добавила, что образовательные учреждения не смогут посещать дети, которые контактировали с заразившимися коронавирусом. Она отметила: информация о контактных лицах автоматически поступает в школы.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали, как защитить детей от коронавируса в школе. Основное правило — не обниматься и не целоваться с одноклассниками.

Накануне глава Министерства просвещения Сергей Кравцов опроверг слухи о том, что непривитых детей не пустят в школу с началом учебного года. По словам министра, новый учебный год начнётся по расписанию и пройдёт в обычном формате.

С учётом эпидемиологической ситуации в стране будут введены новые меры по противодействию распространению инфекции. Рекомендации Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения будут строго исполняться для обеспечения здоровья школьников.