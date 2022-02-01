Школьники Свердловской области будут две недели учиться дистанционно

Ученики свердловских школ со второго по восьмой классы ближайшие две недели будут учиться дистанционно, сообщил в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. По его словам, регион поставил рекорд по новым случаям коронавируса, и число заболеваний продолжает расти.

Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений. Со 2 февраля все ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей и техникумов на две недели — до 16 февраля — уходят на дистант, — написал губернатор.

Кроме того, детям до 17 лет снова нельзя будет находиться в торговых центрах без родителей, а детям до 18 лет нельзя посещать спортивные организации и спортивные клубы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры. Кружкам и секциям также рекомендовано работать только дистанционно.

Ранее сообщалось, что на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля перейдут ученики 7–11-х классов в Санкт-Петербурге из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. В этот период школьникам запрещается посещать кружки, заведения общепита и торговые точки, кроме аптек и продуктовых магазинов. Кроме того, для них отменён ряд спортивных соревнований.