Выпускникам разрешат выбрать форму экзамена без сбора документов

https://static.news.ru/photo/5163693c-6b75-11eb-8b29-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рособрнадзор в 2021 году намерен предоставить выпускникам одиннадцатых классов право выбирать форму итоговой аттестации. Таким образом, они смогут решить, сдавать ли им единый госэкзамен (ЕГЭ) либо государственный выпускной экзамен (ГВЭ), не утруждая себя и близких сбором необходимых для этого документов.

С решением нужно будет определиться до середины мая. Его предстоит оформить в письменном виде заявлением, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Игоря Круглинского, ответственного за организацию и проведение государственной итоговой аттестации.

В тех проектах нормативных актов, которые мы сейчас разработали, <...> мы будем давать возможность именно этой категории участников для прохождения итоговой аттестации: при необходимости, если у них поменялись жизненные обстоятельства, уже без подтверждающих документов изменить форму экзамена — ГВЭ на ЕГЭ или ЕГЭ на ГВЭ, — заявил Круглинский.

При традиционных условиях ГВЭ сдают учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники специализированных школ или интернатов закрытого типа, а также школьники, отбывающие наказание в исправительных колониях.

ГВЭ проводится в те же сроки, что и ЕГЭ, но имеет несколько отличий. В частности, для выпускников с проблемами по здоровью время экзамена может быть увеличено на полтора часа. Кроме того, аттестацию при отсутствии возможности приехать в школу разрешено проводить на дому с условием видеонаблюдения. Также имеется возможность самостоятельно выбирать форму экзаменационной работы по русскому языку — сочинение или изложение с творческим заданием. Имеется и ряд других отличий.

Раньше для того, чтобы выбрать ГВЭ вместо ЕГЭ, требовалось предоставлять документы, подтверждающие такую необходимость. Однако пандемия коронавируса усложнила эту задачу.

Ранее NEWS.ru писал, что основной период сдачи единых государственных экзаменов в России в 2021 году начнётся 31 мая. В этот день выпускники будут сдавать литературу, химию и географию.