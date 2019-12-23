https://static.news.ru/photo/d4e6730c-2581-11ea-97c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России в минувшую пятницу проводило учения по разгону митингов в Новотроицкой средней школе в Татарстане. Во время учений несколько школьников получили травмы.

Моего друга поцарапали, он порезался о щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове, — цитирует одного из школьников «МБХ Медиа».

Также ученик добавил, что их не предупредили об учениях. По его словам, сотрудники МВД попросили их сначала провоцировать людей в форме, потом просто толкать. Всего было три «драки».

Однако в МВД Татарстана данную информацию опровергают. В ведомстве сообщили, что нарушителей имитировали также сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде, а школьники находились на заднем плане в качестве наблюдателей.

Однако позднее в Сети появились видео, на которых видно, что силовики дают отпор школьникам, которые бегут на них.

Как ранее писал NEWS.ru, спецназ ФСИН в Златоусте Челябинской области выступил в школе № 21 на церемонии посвящения детей в кадеты. Силовики показали применение приёмов разгона демонстрантов.