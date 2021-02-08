Школьники погасили снежком Вечный огонь в Петербурге

https://static.news.ru/photo/476cec94-69e2-11eb-a521-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге погас Вечный огонь на мемориале Неизвестному солдату в Петербурге. Правоохранители выяснили, что к инциденту причастны четверо школьников. Их личности уже установлены.

Сообщение в полицию о том, что в Дворцовом парке не горит Вечный огонь, поступило 7 февраля около четырёх часов дня. Оказалось, что четверо несовершеннолетних, от 10 до 12 лет, находились у мемориала, затем один из детей бросил в огонь комок снега, в результате чего пламя погасло.

Горение Вечного огня было оперативно восстановлено. С детьми и их родителями была проведена профилактическая беседа. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ставропольском крае подросток стал фигурантом уголовного дела за танец на мемориале возле Вечного огня. После инцидента он опубликовал видео, в котором отметил, что взрослые провели с ним разъяснительную работу, и попросил прощения за свой поступок.