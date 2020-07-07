Школьники останутся без линеек первого сентября

https://static.news.ru/photo/a40eb79c-c119-11ea-971e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Торжественные школьные линейки в День знаний в начале нового учебного года на этот раз пройдут не в привычном всем формате. Изменения связаны с соблюдением мер противодействию коронавирусу. Об этом сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов.

Такое заявление глава Минпросвещения сделал в ходе международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».

Кравцов напомнил, что по традиции, учащиеся выходят на линейки каждое 1 сентября. Но в 2020 году всё будет несколько иначе.

Немножко в другом формате их проведём, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнётся образовательный процесс, — приводит слова министра «Интерфакс».

При этом Кравцов не уточнил, как в этом году пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню знаний, но подчеркнул, что будут введены определённые требования из-за пандемии COVID-19. Глава ведомства напомнил и о требованиях Роспотребнадзора, согласно которым, массовых мероприятий в школьном образовании до 1 января 2021 года не предусмотрено, хотя учеба разрешена.

Согласно требованиям Роспотребнадзора к образовательному процессу в школах, детсадах, кружках и секциях, опубликованных 3 июля, необходимо максимально сократить контакты между обучающимися разных классов для предотвращения распространения коронавируса. При этом расписание занятий и перемен разных классов должно быть составлено таким образом, чтобы школьники не пересекались в перерывах между учёбой.

Как писал NEWS.ru, ранее жительница Москвы пожаловалась журналистам, что в ожидании ЕГЭ учеников одного из 11-х классов школы 1468 заставили целый час сидеть в закрытой аудитории без кондиционеров.