Весенние каникулы в российских школах в этом году из-за ситуации вокруг коронавируса продлятся три недели вместо одной — с 23 марта по 12 апреля. Большинство родителей вряд ли смогут отправить детей в туристическую поездку или детский лагерь. Во-первых, сказывается ситуация с экономическим кризисом. Во-вторых, многие авиарейсы аннулированы, а массовые скопления людей запрещены.

Далеко не все российские компании отправили сотрудников на карантин, и многие мамы и папы продолжают ходить на работу. Поэтому находящиеся на каникулах дети предоставлены сами себе, а это может обернуться серьёзными проблемами.

В Сети распространилась информация о том, что ситуацию вокруг коронавируса используют мошенники. Они якобы ходят по квартирам в костюмах химзащиты или белых халатах и говорят, что в доме зафиксирован случай заражения инфекцией. После чего незваные гости будто бы усыпляют людей газом и обкрадывают квартиру. При этом особенно часто преступники пользуются доверчивостью детей и стариков.

В существовании такого способа кражи усомнился заместитель директора Научно-исследовательского института физической и органической химии Южного федерального университета Евгений Муханов. Найти газ, который мгновенно отключит сознание, непросто, пояснил он.

Существуют газы специального назначения, которые применяются при спецоперациях. Они как раз могут усыпить человека за считаные минуты. Их составы обычно не расшифровываются, а в свободную продажу они не попадают. Из доступных газов снотворными действиями обладают эфир и хлороформ. Но мгновенно «усыпить» они не могут, для достижения эффекта нужна большая доза и правильный способ распыления. Нужно быть химиком по образованию и иметь дорогое оборудование, чтобы с помощью них отключить сознание человека. Евгений Муханов заместитель директора Научно-исследовательского института физической и органической химии ЮФУ заместитель директора Научно-исследовательского института физической и органической химии ЮФУ

Однако преступники действительно могут надевать костюмы химзащиты или белые халаты, чтобы попасть в квартиру, а ребёнок откроет таким людям дверь, не заподозрив дурных намерений, сообщил в беседе с NEWS.ru бывший сотрудник ГУУР МВД СССР, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов. Подобные случаи в последние несколько лет стали происходить всё чаще. Злоумышленники заходят в помещения, где находятся дети, и совершают в отношении них насильственные действия или грабят жилище.

Именно поэтому с ребёнком следует проводить разъяснительную работу. Убедить, что открывать дверь незнакомым людям нельзя, даже если они одеты в специальную одежду. Я ни разу не видел, чтобы на уровне школы или родительских комитетов такая работа проводилась. Евгений Черноусов бывший руководитель центрального аппарата МВД, полковник бывший руководитель центрального аппарата МВД, полковник

Нередко преступники выбирают себе жертву в течение нескольких дней. Они отслеживают перемещение ребёнка от школы до дома, рассказал Черноусов. «Предпочтение» всегда отдают тем детям, которые долгое время проводят одни, а с соседями практически не общаются.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Обмануть ребёнка злоумышленнику очень легко, какие бы беседы с ним ни проводили, поэтому оставлять несовершеннолетних одних дома нельзя, отметила в беседе с NEWS.ru член Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, психолог Галина Семья. Она рекомендовала родителям искать людей, которые присмотрят за школьниками, или переходить на дистанционную работу.