Школьники Калужской области уйдут на каникулы из-за COVID-19

Учащиеся всех школ Калужской области уйдут на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля, это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Ранее об уходе школ на внеплановые каникулы на такой же период объявили власти Ленинградской области.

В связи с резким ростом заболеваемости среди учащихся и педагогов приняли решение о дополнительных каникулах во всех школах региона с 7 по 20 февраля 2022 года, — написал Шапша.

По его словам, сейчас в регионе болеют 15% учащихся и педагогов, кроме того, каждый день заболевают порядка 1400 детей. Губернатор отметил, что на дистанционный режим работы переходят организации дополнительного образования, колледжи и техникумы.

Ранее власти Ленинградской области объявили внеплановые каникулы для всех учащихся школ из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Выходные у школьников продлятся с 7 по 20 февраля. В Санкт-Петербурге ученики 7–11-х классов перешли на дистанционное обучение, оно продлится с 2 по 13 февраля.