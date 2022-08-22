Школьники и студенты из ДНР, ЛНР и Украины будут учиться в России бесплатно Омбудсмен Москалькова: школьники и студенты из ДНР, ЛНР и Украины будут бесплатно учиться в России

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Школьники и студенты, прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины, будут учиться в России бесплатно, написала в своем Telegram-канале омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, с конца февраля их прибыло в РФ более 557 тысяч.

Можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и ВУЗов могут получать на бесплатной основе образование, — написала Москалькова.

По словам омбудсмена, на Украине ни в одном регионе не планируется вводить очную форму обучения из-за большого числа детей, выехавших за пределы страны.

Уполномоченный по правам человека напомнила, что, согласно докладу международной организации Amnesty International, вооруженные силы Украины используют учебные заведения в интересах военных формирований. По ее мнению, это говорит не только о нарушении норм международного права и человеческой этики, но и «является преступлением против собственного народа».

Лишая детей возможности получать образование, Киев лишает их будущего, — подытожила Москалькова.

В апреле Минобрнауки разъяснило беженцам из Донбасса порядок поступления в российские вузы. Тогда предполагалось, что абитуриентов из ЛНР и ДНР, Украины, а также иностранцев, которые до прибытия в Россию проживали на этих территориях, примут в российские вузы на первый курс по правительственной квоте для иностранных граждан.