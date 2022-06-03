Школьникам запретили брать в лагерь взрывчатку и порно

Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Детский лагерь

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю составило список вещей, запрещённых для использования в летних лагерях. В частности, школьники больше не смогут проносить взрывчатку, экстремистскую литературу и продукцию эротического содержания. Полный перечень опубликован на сайте ведомства.

В числе вещей, которыми дети не смогут воспользоваться на территории детского лагеря, вошли взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, табачная и алкогольная продукция, бейсбольные биты, кастеты, нунчаки, средства индивидуальной защиты, порнопродукция, экстремистская литература, а также игральные карты.

Также Роспотребнадзор советует не брать с собой скоропортящиеся продукты и лекарственные средства.

Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты. Дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере в соответствии с режимом щадящего питания, — сообщается на сайте организации.

Ранее руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов рассказал, на что следует обратить внимание при выборе летнего лагеря для ребенка. По его словам, в первую очередь обратить внимание необходимо на наличие санитарного заключения и качественно организованной охраны.