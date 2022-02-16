Школьникам в Тобольске дали задачу о скорости остывания трупа

Восьмиклассники из тобольской школы получили необычное задание на дом по биологии. Им было предложено вычислить время, за которое остынет тело убитого человека, чтобы подозреваемый смог создать алиби. Об этом сообщает портал 72.ru.

В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 °C в час? — цитирует портал условия задачи.

При этом директор школы Светлана Терентьева заверила, что такое задание помогает развивать несколько направлений, в частности, научную, математическую и функциональную грамотность. Более того, учитель биологии заранее посоветовалась с психологом. Тот заявил, что на детей такая тема негативного воздействия не окажет — у них уже сформировалось понимание смерти и её необратимости.

Я считаю, что этот дети будут решать с большим интересом, потому что он вызывает познавательный интерес, — добавила директор.

Отмечается, что cамим восьмиклассникам задача понравилась. Hекоторые cмогли рассчитать время алиби вплоть до минуты.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею введения в школах должности советника директора по воспитанию. Он подчеркнул, что этим прежде всего должны заниматься психологи, и выразил надежду, что такие специалисты появятся в каждой школе.

Инициативу поддержал ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский. Он подчеркнул, что образование должно быть обязательно слито с воспитанием.