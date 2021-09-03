Школьникам Санкт-Петербурга отменят уроки из-за выборов в Госдуму

По решению Центральной избирательной комиссии школьникам Санкт-Петербурга отменят уроки в субботу, 18 сентября, из-за голосования на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Голосование начнётся во второй половине дня 17 сентября, после завершения уроков. В школах, где расписанием предусмотрены занятия в субботу, 18 сентября, будет организована иная занятость детей вне здания школы по решению руководителя образовательной организации, — говорится в официальном сообщении пресс-службы комитета по образованию.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

Ранее сообщалось о проверке партии «Единая Россия» на предмет агитации в школах.