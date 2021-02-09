Школьникам рассказали о формате собеседования в девятых классах

https://static.news.ru/photo/0ceecd08-6ab9-11eb-81c1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах состоится в очной форме в 70% российских регионов, в оставшихся — в комбинированном формате с использованием дистанционных технологий.

Согласно данным пресс-службы Рособрнадзора, при сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки местные власти смогут принять решение о проведении мероприятия как очно, так и дистанционно. В каждом пункте проведения будут соблюдены все меры защиты от коронавируса.

В общей сложности участниками собеседования станут свыше 1,4 млн учеников девятых классов. Успешное прохождение является условием допуска к государственной итоговой аттестации, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, основной период сдачи единых государственных экзаменов в России в 2021 году начнётся 31 мая. В этот день выпускники будут сдавать литературу, химию и географию. Соответствующие сведения распространили сотрудники пресс-службы Рособрнадзора, ссылаясь на обновлённый проект расписания государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-х и 11-х классов.