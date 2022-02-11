Школьникам Подмосковья начали прививать «правильные моральные ценности»

В восьми школах Одинцовского городского округа начали работать советники по воспитанию, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области. Советники будут помогать школьникам формировать уважение ко взрослым и верные моральные ценности.

Основная задача советника по воспитанию заключается в сопровождении ребёнка на его пути взросления, чтобы сформировать у него уважительное отношение к взрослым и окружающим, а также привить правильные моральные ценности, — сказала зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что Московская область стала одним из пилотных регионов по реализации проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Именно в его рамках в образовательных организациях появится должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею введения в школах должности советника директора по воспитанию. Он подчеркнул, что этим прежде всего должны заниматься психологи, и выразил надежду, что такие специалисты появятся в каждой школе.

Инициативу поддержал ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский. Он подчеркнул, что образование должно быть обязательно слито с воспитанием.