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Президент РФ Владимир Путин, говоря о помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области, отметил, что российская система страхования нуждается в стимулировании.

Неправильно ставить в вину гражданам, что они не застрахованы, потому что у нас страховое дело не поставлено должным образом, — считает политик. Путин подчеркнул, что низкие зарплаты также мешают россиянам...