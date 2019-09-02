Перед учащимися одной из школ Красносельского района в Санкт-Петербурге прошёл парад учеников в военной форме с автоматами.
В учебном заведении данную информацию прокомментировать не смогли, а автоматы вызвали удивление у руководства учреждения.
В другой школе города на Елагином острове первоклассников встретили сотрудники ОМОНа.
Силовики провели для детей показательное задержание, сообщает
Как ранее писал News.ru, в лесополосе в Зеленограде было найдено тело мальчика. Его обнаружили около 9:00 во время праздничной линейки. По информации некоторых СМИ, на вид ему около 12 лет.