Фото: 78мвд.рф

Перед учащимися одной из школ Красносельского района в Санкт-Петербурге прошёл парад учеников в военной форме с автоматами.

В учебном заведении данную информацию прокомментировать не смогли, а автоматы вызвали удивление у руководства учреждения.

В другой школе города на Елагином острове первоклассников встретили сотрудники ОМОНа.

Силовики провели для детей показательное задержание, сообщает URA.RU.

Как ранее писал News.ru, в лесополосе в Зеленограде было найдено тело мальчика. Его обнаружили около 9:00 во время праздничной линейки. По информации некоторых СМИ, на вид ему около 12 лет.

 

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