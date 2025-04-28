Школьникам обеспечат полную тишину при сдаче ЕГЭ Рособрнадзор рекомендовал приостанавливать шумные работы у пунктов сдачи ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регионам рекомендовано приостанавливать строительные и любые другие шумные работы рядом с пунктами проведения единого государственного экзамена во время его сдачи, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС. По его словам, такое предложение поступило от депутатов во время прошлогодних широких обсуждений способов совершенствования ЕГЭ.

Было предложение рекомендовать муниципалитетам, регионам там, где рядом с пунктом проведения экзамена проходят какие-то строительные работы или шумные работы, чтобы на время экзамена такие работы прекращались. Эту работу мы с регионами провели, письма соответствующие главам субъектов направили, — сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора добавил, что парламентарии также предлагали и другие идеи касательно ЕГЭ. В частности, речь шла о порядке проведения экзамена, а также инструктировании общественных наблюдателей и организаторов. Музаев подчеркнул, что все предложения, которые можно было внедрить в 2025 году, были внедрены.

Ранее он заявлял, что Рособрнадзор может проработать инициативу о новом ЕГЭ по информатике и физике, то есть объединенном формате. По его словам, эта идея может быть реализована, но для этого потребуется несколько лет. Глава ведомства подчеркнул, что для организации экзамена и разработки контрольных материалов потребуется определенное время.