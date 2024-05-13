Школьникам назвали важные факторы для успешной сдачи ЕГЭ Психолог Банников: недосып существенно влияет на успеваемость старшеклассников

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Налаженный график отдыха и питания является важным фактором для успешной сдачи ЕГЭ, заявил в беседе с РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра московского департамента образования и науки Павел Банников. По словам специалиста, необходимо, чтобы школьник успел отдыхать в периодах между интенсивной учебой.

Согласно исследованиям ученых, недосыпание в период, предшествующий экзаменам, заметно влияет на успеваемость. Ложиться спать и просыпаться нужно примерно в одно и то же время, чтобы организм отдыхал и успевал восстановиться, — добавил Банников.

По словам психолога, старшеклассники должны спать не менее семи часов, а отходить ко сну — не позднее полуночи. Помимо этого, школьникам перед сном не стоит голодать. Легкий перекус в виде кефира или фрукта позволит быстрее заснуть. Банников посоветовал ученикам старших классов проветривать помещение и плотно закрывать шторы, а также надеть удобную одежду. Вечерние ритуалы в виде прослушивания любимой книги или музыки и принятие теплой ванны также помогут расслабиться.

Психолог Екатерина Булгакова ранее обратилась к родителям старшеклассников с просьбой не усиливать тревогу детей перед экзаменами. Вместо этого, стоит создать для выпускников более спокойные условия и помочь в подготовке, предложив им авторитет для усвоения новых знаний.