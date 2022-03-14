Школьникам из Донбасса выдадут российские аттестаты

Школьники, которые прибыли в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, получат аттестаты о среднем образовании по итогам текущей успеваемости. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. В настоящее время в России находятся более 13 тысяч школьников из Донбасса, сообщается на сайте ведомства.

По словам министра, вопрос итоговой аттестации этих учащихся является одним из важнейших. Есть много нюансов, но приоритет очевиден.

Совместно с Рособрнадзором мы приняли решение выдать приехавшим ребятам аттестаты по итогам текущей успеваемости, — сказал министр.

В Минпросвещения добавили, что во всех регионах, где учатся дети из Донбасса, ведётся прямая работа с родителями Вопросы, связанные с устройством в колледжи, детским отдыхом и другие решаются «системно и быстро».

Ранее сообщалось, что общее число беженцев с Украины и Донбасса, прибывших в Россию, составило 95 909 человек. Кабмин утвердил постановление о распределении их по регионам. Наибольшее число беженцев примут Воронежская, Белгородская, Курская, Ростовская области, Республика Крым, а также Краснодарский край.