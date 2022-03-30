Школьникам из ДНР и ЛНР дали выбор между ЕГЭ и традиционным экзаменом

Выпускники школ из ДНР и ЛНР, а также россияне из иностранных школ получат особые условия сдачи итоговых экзаменов в 2022 году, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По словам главы ведомства, в образовательных органах учли все группы риска, а также возможности учеников. Таким образом, школьники, попавшие в группу риска, смогут выбрать между «традиционными экзаменами» (в стенах своей школы и со знакомыми учителями) и ЕГЭ, если в их зоне доступа будет пункт проведения аттестации, пишет «Интерфакс».

Сейчас на выходе постановление правительства, которое будет учитывать особенности проведения итоговой аттестации 2022 года, и в нём есть раздел, посвящённый выпускникам из ДНР и ЛНР. Кроме того, туда внесены дети, которые у нас учатся в зарубежных школах и не смогут в силу обстоятельств вернуться, приехать домой, — сказал Музаев в среду журналистам в Пятигорске.

Квоты для абитуриентов из ЛНР и ДНР не помешают поступать на бюджет выпускникам российских школ, заверил общественный деятель, зампред Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы Олег Балаев. Количество бюджетных мест из-за льгот не изменится.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор не станет вводить историю как обязательный предмет ЕГЭ. Среди таковых остаются русский язык и математика, история же будет, как и прежде, дополнительным предметом для сдачи по выбору.