Школьник захотел защитить телефон мамы и отдал мошенникам 400 тысяч рублей Baza: мошенники обманули восьмилетнего мальчика на 400 тысяч рублей

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Восьмилетний мальчик стал жертвой телефонных мошенников и перечислил им 400 тысяч рублей с банковской карты матери, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, злоумышленники вышли на связь после того, как ребенок скачал инструкцию по получению бесплатных промокодов для мобильной видеоигры. Они заявили, что на телефоне мамы мальчика были вирусы, из-за которых она может потерять деньги.

Отмечается, что ребенок нашел инструкцию в одном из каналов в мессенджере Telegram. В ней говорилось, что он должен взять телефон матери или отца и сделать скриншот рабочего стола. После того как он сделал фотографию, с ребенком связались мошенники, заявившие, что телефон его матери заражен опасным вирусом. При этом они отметили, что могут почистить телефон, если он сообщит им пароль от банковских приложений. Получив к ним доступ, злоумышленники похитили 42 тысячи рублей с одного счета и 310 тысяч рублей с другого. Сама мать восьмилетнего ребенка заметила сообщения о транзакциях уже потом. Выслушав историю сына, она заблокировала карты.

Агентство по страхованию вкладов ранее предупредило клиентов лишившегося лицензии КИВИ Банка о появлении мошеннических сайтов. Злоумышленники предлагают вывести деньги из кредитной организации за вознаграждение. В агентстве подчеркивают, что мошенники перестают выходить на связь сразу после получения оплаты за услугу.