Школьник взял сестру в заложники и потребовал 50 граммов кокаина

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Школьник из Химок взял сестру в заложники, позвонил губернатору Московской области Андрею Воробьеву и потребовал в течение двух часов привезти ему 50 граммов кокаина, сообщает Telegram-канал Baza. В случае невыполнения требований он обещал взорвать многоэтажный дом.

По данным канала, кроме подростка и сестры в квартире находилась их мать.

Baza сообщает, что прибывшей полиции школьник рассказал, что стал жертвой мошенников — ему позвонили с неизвестного номера и потребовали две тысячи рублей, иначе к нем приедут сотрудники правоохранительных органов.

По данным канала, в телефоне подростка обнаружили входящий вызов от гражданина Азербайджана, который зарегистрирован в подмосковном Королеве.

Ранее бременная жительница Москвы украла мастурбатор за 21 тысячу рублей из магазина интимных товаров, однако увидела ценник и из страха вернула товар обратно на место. Сотрудник секс-шопа потребовали от нее выкуп в обмен на то, что не станет писать заявление о краже. Женщина отдала пять тысяч рублей, а остальные 20 пообещала вернуть позже.