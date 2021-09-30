Ректор Финансового университета 15 ноября уйдёт с поста

Михаил Эскиндаров, который занимает пост ректора Финансового университета при правительстве России, собирается подать в отставку 15 ноября 2021 года после 15 лет работы в учебном заведении. Как он рассказал в интервью РБК, с такой просьбой он сам обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину 19 августа.

По словам Эскиндарова, понимание того, что ему пора в отставку, дала поездка на брифинг приёмной кампании этого года, в которой участвовали представители лучших высших учебных заведений столицы. Он «обнаружил на встрече замечательных молодых людей, представлявших ведущие вузы».

Каким бы я себе ни казался молодым, прогрессивным, но впечатление дежавю присутствовало, — отметил ректор.

После этого, по его признанию, он решил освободить место новому руководителю вуза и его команде, чтобы они могли найти новые пути развития университета. Решение об отставке принималось в первую очередь с мыслью о том, что нужно думать о будущем университета и о перспективе его развития.

Ранее Эскиндаров заявил, что российскому миллиардеру Михаилу Прохорову предложено занять кресло декана в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Прохоров является выпускником этого вуза, он закончил его в 1989 году с красным дипломом.