Школьник в Москве пытался покончить с собой, оставшись на второй год

Семиклассник из Москвы узнал, что его оставили на второй год, и попытался совершить самоубийство. Ребёнка госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает, пишет Baza.

Мальчика не стали переводить в следующий класс из-за шести двоек в году. Мать знала об этом сразу, но не захотела портить сыну каникулы. В результате она рассказала об этом ребёнку только за три дня до торжественной линейки.

Он очень расстроился и 31 августа после прогулки решил свести счёты с жизнью. Школьник купил дешёвых лекарств в аптеке и выпил их, после чего почувствовал недомогание. Ребёнка госпитализировали с отравлением.

Теперь семью будет проверять отдел по делам несовершеннолетних.

В апреле 12-летняя школьница, ученица лицея в алтайском Рубцовске умерла после разговора с завучем, которая отругала её за ролик в TikTok.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что подростки никогда не виноваты в том, что они совершили самоубийство. Вина всегда лежит на окружении и взрослых.

Как правило, родители игнорируют проблемы подростков, решивших покончить с собой. Взрослые считают, что эти проблемы несерьёзные, но для ребёнка они могут быть настоящей трагедией: не справившись с ней, он находит единственный для себя выход — суицид.