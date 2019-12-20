https://static.news.ru/photo/5e58cb2a-24bb-11ea-bd33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученик школы Татарстана, принимавший участие в учениях с Росгвардией, рассказал подробности произошедшего. По его словам, учителя заранее предупреждали о мероприятии «по линии МВД».

Педагоги сами выбрали участников и говорили, в чём им прийти в школу, передаёт HUE.

Мне было как-то не по себе, что люди со щитами приезжают в нашу школу, — отметил он.

Собеседник журналистов добавил, что не получил травм, однако его одноклассник пострадал.

Когда между двух открывающихся щитов выходил человек, ему потом этими щитами прищемили руку. Другого парня кинули через бедро и заломали. Кто-то пальцы повредил, — сказал он.

Когда учения закончились, ребят поблагодарили за участие.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Росгвардии в Татарстане задействовали школьников в учениях по противодействию массовым беспорядкам. Бойцы отрабатывали свои действия на учащихся 9-го класса местной школы. Их просили атаковать силовиков, а те, в свою очередь, «скручивали и давали отпор» подросткам.

Позднее представитель Росгвардии заявил, что информация о привлечении школьников для учений бойцов в Татарстане не соответствует действительности. По его словам, нацгвардейцы не имеют к произошедшему никакого отношения.