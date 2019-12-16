Восьмиклассник из Волгоградской области, которому учительница насильно отстригла чёлку, рассказал о случившемся.
По его словам, сейчас он не испытывает никаких негативных чувств.
Она чуть-чуть там остригла, — отметил мальчик.
Школьник рассказал, что позднее по собственному желанию сходил в парикмахерскую и подровнял длинные волосы. Он подчеркнул, что уже помирился с учительницей.
Родители одноклассников мальчика обратились к общественности с просьбой забыть об инциденте, так как на самом деле работа классной руководительницы устраивает всех — и детей, и взрослых, передаёт телеканал «
Как писал NEWS.ru, ранее директор школы № 2 города Палласовка (Волгоградская область) Лидия Авдощенко сообщила, что учительница, которая отрезала чёлку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки. Также она уточнила, что полтора сантиметра отрезанных волос нашли в мусорном ведре. По словам директора школы, после инцидента подросток пошёл на следующий урок, а потом домой.
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