https://static.news.ru/photo/29f0bb1c-1ff3-11ea-a2f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Восьмиклассник из Волгоградской области, которому учительница насильно отстригла чёлку, рассказал о случившемся.

По его словам, сейчас он не испытывает никаких негативных чувств.

Она чуть-чуть там остригла, — отметил мальчик.

Школьник рассказал, что позднее по собственному желанию сходил в парикмахерскую и подровнял длинные волосы. Он подчеркнул, что уже помирился с учительницей.

Родители одноклассников мальчика обратились к общественности с просьбой забыть об инциденте, так как на самом деле работа классной руководительницы устраивает всех — и детей, и взрослых, передаёт телеканал « 360 ».

Как писал NEWS.ru, ранее директор школы № 2 города Палласовка (Волгоградская область) Лидия Авдощенко сообщила, что учительница, которая отрезала чёлку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки. Также она уточнила, что полтора сантиметра отрезанных волос нашли в мусорном ведре. По словам директора школы, после инцидента подросток пошёл на следующий урок, а потом домой.