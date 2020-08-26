Школьницу увезли в психдиспансер за подписку на паблик о «Колумбайне»

https://static.news.ru/photo/76cbfabc-e79b-11ea-bcdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с постановлением на обыск в одну из красноярских квартир, где проживала 14-летняя школьница, которая была подписана полгода назад на группу во «ВКонтакте» с так называемыми «колумбайнерами». После этого подростка увезли в психоневрологический диспансер. Об этом рассказала её сестра Дария Глинская.

Сегодня в пять утра в дом моих родителей ворвалось ФСБ с постановлением на обыск. Перевернули дом вверх дном. Моя прежняя комната не осталась без внимания: осмотрели книги, открытки, прочли личные записки и дневники. Огромного труда маме стоило доказать, что мои рецепты — это формулы духов, а не взрывчатки, а какой-нибудь «кохиноол» — легальное ароматическое вещество, — приводит слова девушки местный портал prmira.ru.

Дария пояснила, что сама она создаёт авторскую парфюмерию, но у силовиков, увидевших формулы и колбы сразу же возникли вопросы к родителям. Из квартиры забрали цифровую технику, пневматическое оружие, мамин ноутбук а также лук и стрелы. По словам Глинской, у стрел были пенопластовые наконечники и ей его подарил отец, а старая «воздушка» досталась от друга.

14-летнюю сестру после этого, якобы, увезли в психоневрологический диспансер для обследования, не оставив протокола обыска и описи изъятых вещей.

Моя сестра в психдиспансере на обследовании. Там вперемешку нормальные дети и действительно больные. Полная изоляция, из всех контактов с ней нам доступен лишь один звонок длиною в 5 минут в определенное время. К сожалению, меня не было рядом в момент всего случившегося: родителей и сестру запугали и вынудили подписать «добровольное» соглашение об обследовании. Впрочем, это обследование заключается в одном лишь тесте и беседе с главврачом, что могли бы сделать, не упекая абсолютно нормального ребенка в психушку. За сегодняшний день тестирование провести так и не удосужились, и врач к сестре даже не подошел. Ее пугают, что она останется там минимум на неделю, хотя родителям обещали максимум три дня, — пожаловалась Глинская.

Дария уверена, что причиной таких действий со стороны силовиков стало то, что полгода назад подросток была подписана на паблик по теме «Колумбайна», а силовики, забрав девочку, посоветовали родителям применять ремень для воспитания. Сестра, продолжила Глинская, останется в ПНД до 1 сентября. Созваниваться с ней можно только раз в день на пять минут. За это время девочка успела рассказать Дарии, что другая девочка с похожей ситуацией, провела в диспансере более 40 дне. Теперь Глинская боится, что то же самое случится и с её младшей сестрой.

Слово «Колумбайн» стало почти официальным синонимом расправы над одноклассниками или учителями после трагедии в одноимённой американской школе в 1999 году. Нападение устроили ученики школы «Колумбайн» в штате Колорадо Эрик Харрис и Дилан. Они хотели подорвать несколько бомб внутри и снаружи школы, но взрывчатки не сработали. Тогда они открыли беспорядочную стрельбу по ученикам школы внутри здания, в результате погибло 13 человек, ранено — 23. После этого стрелки покончили с собой.

Как писал NEWS.ru, почти половина юных пользователей Интернета знакомятся с незнакомыми для них людьми в социальных сетях. При этом примерно каждый третий получал приглашения от взрослых незнакомых людей, сообщил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.