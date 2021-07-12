16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Школьница могла выдумать историю о нападении незнакомца со шприцем

14:14, 03 августа 2021
Школьница могла выдумать историю о нападении незнакомца со шприцем Фото: pixabay.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Московская школьница, заявившая, что её укололи шприцом с неизвестным содержимым в одном из парков столицы, могла выдумать историю. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вероятно, она испугалась и придумала историю о незнакомце со шприцем, — сказал изданию собеседник.

В СК организована доследственная проверка инцидента, следователи выехали в больницу для уточнения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина вколол 15-летней девочке в Москве неустановленное вещество, и она была госпитализирована с отравлением. Предварительное обследование подростка выявило отравление запрещёнными веществами. А на теле не было найдено следов инъекций. Позднее эта информация не подтвердилась.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео