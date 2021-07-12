Школьница могла выдумать историю о нападении незнакомца со шприцем

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В детском лагере в Башкирии произошла вспышка коронавируса. Заболевание диагностировано у шестерых детей и пятерых сотрудников учреждения. Прокуратура республики начала проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вспышка инфекции выявлена в оздоровительном лагере имени Николая Гастелло, расположенном в Караидельском районе. Всего там отдыхают 158 детей и работаю 43 взрослых. Заразившиеся, а также дети и работники, контактировавшие с...