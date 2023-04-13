Школьница проломила голову на лестнице после празднования дня рождения В Санкт-Петербурге школьница проломила голову на лестнице после празднования дня рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курортном районе Санкт-Петербурга десятилетняя школьница проломила голову, спускаясь по лестнице после празднования своего дня рождения. Мать пострадавшей рассказала, что девочка спускалась со второго этажа, съезжая по перилам, и в какой-то момент сорвалась в лестничный пролет, сильно ударившись при этом головой, сообщает СМИ.

По словам издания, школьницу доставили в больницу вечером 12 апреля. Пострадавшую сразу же перевели в реанимацию. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

Врачи диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом височной кости и ушибы. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

В Башкирии в городе Октябрьском 14-летний ученик одной из школ ранее скончался после борьбы со сверстником на перемене. Педагоги пытались помочь мальчику и вызвали врачей, но к моменту их прибытия подросток уже скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

4 апреля в Жигулевске Самарской области семиклассница во время перемены выпала из окна школы № 14. Ее госпитализировали в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу. По предварительным данным, у пострадавшей диагностировали разрывы внутренних органов и переломы.