Школам порекомендовали заранее подготовиться к переходу на удалёнку

https://static.news.ru/photo/b0a72622-1dbe-11eb-89bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минпросвещения и Минцифры подготовили рекомендации для школ на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Ведомства советуют образовательным учреждениям заранее подготовиться к возможному переходу на дистанционное обучение.

Для того чтобы переход на удалёнку был менее болезненным, школам рекомендуется организовать обучение педагогов работе с цифровыми сервисами, проверить наличие необходимого оборудования и программного обеспечения, а также оценить скорость Интернета.

В ведомствах отметили, что неравенство школьников из-за технических или других ограничений в связи с переходом на дистанционное обучение недопустимо. Школам необходимо «выявить и поддерживать наиболее уязвимые категории обучающихся и их семьи».

Авторы рекомендаций также отметили, что при удалёнке родители будут более требовательны к школе, опасаясь снижения качества образования. По этой причине работа педагогов должна быть «максимально прозрачной», их взаимодействие с родителями учеников — оперативным и конструктивным, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в России закрыты на карантин из-за коронавируса только шесть школ, или 0,02% от их общего числа. На конец октября число закрытых школ составляло 44.