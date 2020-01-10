Школам могут позволить закупать форму для учеников у российских производителей, включённых в специальный реестр. С такой инициативой выступил Минпромторг.
Ведомство подготовило проект, согласно которому региональные власти смогут определять порядок заключения общеобразовательными организациями договоров на поставку формы с российскими производителями. Закупки будут производиться за счёт родителей.
Школьная форма должна будет соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. Минпромторг определит дополнительные требования к производству школьной одежды,
Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения России Ольге Васильевой с идеей ввести единые стандарты внешнего вида школьников с учётом культурных особенностей конкретных регионов. Например, в Санкт-Петербурге для мальчиков можно предусмотреть картузы и френчи, а для девочек — передники и платья, считает политик. Подобный облик, уверен народный избранник, отразит внешние элементы, связанные с историей дореволюционной Северной столицы.
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