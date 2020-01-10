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В законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах могут быть внесены поправки, согласно которым продажа напитка с содержанием этилового спирта более 5% будет ограничена.

Об этом сообщил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. Авторами поправок выступили создатели самого законопроекта о снятии запрета, который был принят нижней палатой...