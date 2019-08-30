https://static.news.ru/photo/ceafaf96-ccb5-11e9-bd19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press

Статус памятника федерального значения могут придать бесланской школе № 1 в Северной Осетии, где в 2004 году произошёл теракт. Об этом сообщила представитель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.

В настоящее время готовятся документы для придания статуса федерального памятника школе и объектам на её территории. Это говорит о том, что объекты будут под охраной, защитой государства, — цитирует Гадиеву ТАСС .

Образовательное учреждение получило статус вновь выявленного объекта культурного наследия в 2016 году.

Как писал News.ru, ранее руководитель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева сообщила, что пострадавшие в результате террористического акта и действий силовиков в 2004 году собираются вновь обратиться в правоохранительные органы, чтобы дать «новый импульс» расследованию.

Террористы захватили заложников в школе № 1 Беслана 1 сентября 2004 года. Они удерживали свыше тысячи человек два дня. Когда 3 сентября в здании произошёл взрыв, силовики начали штурм. В результате погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал, что власти РФ не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств трагедии и причин гибели заложников.