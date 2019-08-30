Статус памятника федерального значения могут придать бесланской школе № 1 в Северной Осетии, где в 2004 году произошёл теракт. Об этом сообщила представитель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.
В настоящее время готовятся документы для придания статуса федерального памятника школе и объектам на её территории. Это говорит о том, что объекты будут под охраной, защитой государства, — цитирует Гадиеву ТАСС.
Образовательное учреждение получило статус вновь выявленного объекта культурного наследия в 2016 году.
Террористы захватили заложников в школе № 1 Беслана 1 сентября 2004 года. Они удерживали свыше тысячи человек два дня. Когда 3 сентября в здании произошёл взрыв, силовики начали штурм. В результате погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал, что власти РФ не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств трагедии и причин гибели заложников.